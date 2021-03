Maria Giovanna Elmi | chi è | età | carriera | chi è il marito | Instagram | dove abita | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 marzo 2021) Torna il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, anche, la fatina della tv e per sempre “signorina buonasera”. Uno dei volti più amati della televisione.: chi è, età,, altezzaè nata a Roma il 25 agosto del 1940 ed è una famosa annunciatrice televisiva, conduttrice, cantante e attrice che ha lavorato per la Rai dal 1968 al 1988., dopo aver debuttato come signorina buonasera per la Rai, ha avuto un notevole successo come conduttrice in tv per alcune trasmissioni di Rai 1 degli anni ’70 e ’80. Ha anche condotto due edizioni del Festival di Sanremo e ha recitato ...