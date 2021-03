Mamme No Dad manifestano a Venezia: “La vera scuola è solo quella in presenza al 100%” (Di sabato 20 marzo 2021) Protesta oggi a Venezia di un comitato di circa 250 "Mamme no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro la scuola a distanza e in favore del rientro degli studenti in aula. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Protesta oggi adi un comitato di circa 250 "no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro laa distanza e in favore del rientro degli studenti in aula. L'articolo .

Scuola: Venezia,protesta mamme 'no Dad', oltre 200 in sit in Protesta oggi a Venezia di un comitato di circa 250 "Mamme no Dad" che con figli e familiari hanno dato vita ad un sit in nel piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, scandendo slogan contro la scuola a distanza e in favore del rientro degli ...

"La Dad non è scuola vera". Bambini e ragazzi scendono in piazza La manifestazione è stata organizzata da un gruppo di genitori e si è svolta in modo pacifico, con alcuni papà e mamme che hanno spiegato le ragioni del flash mob in favore dei diritti dei bambini.

Scuole chiuse, mamme tra lavoro e Dad: «Vi prego, non chiamatelo smart working»

Covid. Mamme, no-mask e lavoratori dello spettacolo. Il Veneto in piazza Cinquecento mamme, qualche insegnante ... Poi, non tutti i ragazzi hanno lo stesso livello di apprendimento, la Dad non tiene conto di queste differenze». L'iniziativa è partita da una ...

