Malcontento dell’UGL FNA Sicilia | il sindacato richiede un incontro urgente con l’Assessore della Funzione Pubblica e del Personale

Leggi su uglsicilia

(Di sabato 20 marzo 2021) L’UGL FNA scende in campo esprimendo tutto il suo malconteto con una lettera inviata all ’Assessoree dele al Dirigente Generale del DipartimentoF.P.Regionena al fine di unper problematiche connesse con la procedura in corso per l’assegnazioneP.E.O. (art. 2 2 C.C.R.L. ... L'articolo UGL