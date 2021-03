Màkari: la fiction scopre una nuova, intensa prospettiva... siciliana (Di sabato 20 marzo 2021) La felice stagione delle fiction di Raiuno non accenna a finire, anzi incassa un altro successo con Màkari , lunedì e martedì, in prima serata, che ha fatto registrare un ottimo share a fronte di un... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 marzo 2021) La felice stagione delledi Raiuno non accenna a finire, anzi incassa un altro successo con, lunedì e martedì, in prima serata, che ha fatto registrare un ottimo share a fronte di un...

Advertising

GazzdelCalatino : Sabato 20 marzo alle ore 11,00 intervista a Claudio Gioè su Radio Italia Anni 60 - Sicilia, a Palermo FM 88.3, Cata… - CastelluccioS : RT @Alessandra_512: Per chi è a casa a #oggièunaltrogiorno ci sarà ospite #ClaudioGioè per parlare di #Makari la nuova #fiction di #Rai1 i… - sanvitocasevac : Sky Tg24 : Makari, le location: dove si trova il paese della Sicilia dove è stata girata la fiction.… - DarioAlbertini2 : Dal #libro alla #fiction da #montalbano a #makari passando per #lolitalobosco cosa ne pensate?… - MichaelSanderm1 : @RaiUno La #RAI non si smentise: #makari scopiazzatura della fiction #ilcommissariomontalbano una pena incredibile:… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari fiction Màkari: la fiction scopre una nuova, intensa prospettiva... siciliana ... studentessa di architettura della quale Lamanna prontamente si innamora alla seconda scena del primo episodio, ci che pi attrae di questa fiction la capacit di raccontare senza essere troppo ...

Eduardo Scarpetta conquista tutti Grande successo per Carosello Carosone, la fiction Rai, andata in onda ieri 18 Marzo e consacrata dal pubblico in diretta sui social. Il film per la Tv Ha registrato l'ascolto di 5.518.000 milioni di ...

La splendida Sicilia, sui luoghi della fiction “Makari” SiViaggia ... studentessa di architettura della quale Lamanna prontamente si innamora alla seconda scena del primo episodio, ci che pi attrae di questala capacit di raccontare senza essere troppo ...Grande successo per Carosello Carosone, laRai, andata in onda ieri 18 Marzo e consacrata dal pubblico in diretta sui social. Il film per la Tv Ha registrato l'ascolto di 5.518.000 milioni di ...