“Mafie e corruzione vengono spesso da una politica fiacca e un po’ complice” Il discorso di Don Luigi Ciotti per le vittime

(Di sabato 20 marzo 2021) “Mi spiace dirlo, mada unae a volte anche un po’; da una coscienza civica fatta di parole; da un’antimafia discontinua o al massimo stagionale”. A pronunciare queste parole dall’Auditorium Parco della Musica di Roma è don, il presidente di “Libera”, l’associazione che per il 26esimo anno ha promosso la Giornata della memoria e dell’impegno in memoria delleinnocenti di mafia. La lunga lettura dei nomi e dei cognomi di coloro che sono stati ammazzati dalla criminalità organizzata è appena terminata quando il prete torinese prende la parola. Prima ricorda alcuni amici di “Libera” che non ci sono più: Saveria Antiochia, Roberto Morrione, ...

Advertising

AdamoLoi : RT @libera_annclm: C'è un pericolo crescente della normalizzazione delle mafie e della corruzione. Dobbiamo guardare alla sorgente di ques… - follevolo : RT @libera_annclm: C'è un pericolo crescente della normalizzazione delle mafie e della corruzione. Dobbiamo guardare alla sorgente di ques… - SerafiniGiusep1 : RT @libera_annclm: C'è un pericolo crescente della normalizzazione delle mafie e della corruzione. Dobbiamo guardare alla sorgente di ques… - MCubiotti : RT @libera_annclm: C'è un pericolo crescente della normalizzazione delle mafie e della corruzione. Dobbiamo guardare alla sorgente di ques… - ecostenibile : RT @libera_annclm: C'è un pericolo crescente della normalizzazione delle mafie e della corruzione. Dobbiamo guardare alla sorgente di ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafie corruzione

Il riferimento è "alle, alla, alle ingiustizie sociali, allo smantellamento dei diritti, a una democrazia pallida, alla distruzione ambientale". La speranza di don Ciotti è che "l'......l'impegno contro la, per l'affermazione della cultura della trasparenza, delle regole, della legalità. Per tenere la guardia alta contro i gravi, attuali rischi di penetrazione delle...“Siamo in piena emergenza sanitaria, ma l’emergenza Covid non cancella la memoria e il sacrificio di tutte le vittime innocenti delle mafie. Quelle vittime, ci consegnano il dovere morale di continuar ...Al teatro greco-romano di Portigliola l'iniziativa promossa da Libera e la lettura del lungo elenco di vittime innocenti ammazzate dalla 'ndrangheta ...