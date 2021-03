Mafia | Verini | ‘giornata per riaffermare cultura della legalità’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Oggi, giornata che ricorda le vittime delle mafie, è innanzitutto l’occasione per onorare la memoria di tante persone, di tanti servitori dello Stato, di tanti uomini politici o sindacalisti che hanno lasciato la vita per contrastare le organizzazioni criminali mafiose. Ma è anche la giornata perl’impegno contro la corruzione, per l’affermazionetrasparenza, delle regole,legalità. Per tenere la guardia alta contro i gravi, attuali rischi di penetrazione delle mafie nell’economia e tra le categorie colpite dalla pandemia”. Lo afferma Walter, tesoriere del Pd e componentecommissione parlamentare Anti.“Una giustizia giusta e funzionante, che rispetta le garanzie dei ...