Maddox ha testimoniato contro il papà Non vuole più ' Pitt' nel cognome | ma Angelina è contraria

(Di sabato 20 marzo 2021) “ha giànella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad. Non usa più ‘’ sui documenti non legali bensì Jolie ecambiare legalmente così il suo, scelta cheha detto di non supportare”. A scriverlo è il sito Us Weekly, citando una fonte vicina alla famiglia di Hollywood alle prese con una lunga disputa sul divorzio.La storia d’amore tra BradJolie è terminata qualche hanno fa, ma gli strascichi sono stati portati in tribunale, dove l’attrice ha mosso pesanti accusel’ex marito, sostenendo sia stato violento. Jolie è pronta a portare i figli in tribunale, per testimoniare le violenze domestiche del padre. Tra loro anche il giovane ...

Stando ad una fonte della testa americana 'ha già testimoniato nella disputa per l'affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad'. A questo si aggiungerebbe un dettaglio ...