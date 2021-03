"Ma chi è questa?". Alba Parietti e Marcella Bella, la sorpresa a Canzone segreta finisce male. Gelo in studio | Video (Di sabato 20 marzo 2021) finisce male la sorpresa di Alba Parietti a Marcella Bella. La presentatrice torinese partecipa a Canzone segreta, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi, in versione drag queen. Praticamente irriconoscibile, con parrucca bianca, body e stivaloni argentati, e lineamenti marcati da uomo-versione-donna. Un rompicapo estetico che lascia spiazzata anche la cantante siciliana: quando vede entrare questa Lady Gaga un po' cafona, sulle note del suo successo Nell'aria, Marcella sorride gentile e confida: "Ma questa Bella signora chi è?". Momenti di Gelo e imbarazzo quando al termine dell'esibizione, l'ospite della Rossi si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021)ladi. La presentatrice torinese partecipa a, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi, in versione drag queen. Praticamente irriconoscibile, con parrucca bianca, body e stivaloni argentati, e lineamenti marcati da uomo-versione-donna. Un rompicapo estetico che lascia spiazzata anche la cantante siciliana: quando vede entrareLady Gaga un po' cafona, sulle note del suo successo Nell'aria,sorride gentile e confida: "Masignora chi è?". Momenti die imbarazzo quando al termine dell'esibizione, l'ospite della Rossi si è ...

Advertising

meb : Lavorare da casa con i figli è complicato: per questo chiediamo l'estensione del bonus babysitter a chi è in… - virginiaraggi : Oggi #18marzo è la prima #GiornataNazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. In piazza del Ca… - MediasetPlay : Oggi è la Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. In questa serata di svago… - rossanafrancio1 : RT @GuidoSantagata: «Mai un uomo ha parlato così!». Il Vangelo é Parola viva che nessuno mai ha potuto pronunciare meglio di Gesù; Da se… - generacomplotti : RT @vitobarile: Non erano fake news quelle su @elenabonetti il bonus babysitter non è previsto per chi è in smartworking, questa è la verit… -