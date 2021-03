M5S, gli ex ministri frignano per i privilegi perduti: ora chiedono uffici personali e staff (Di sabato 20 marzo 2021) La scatoletta di tonno è un lontano ricordo, così come la lotta alla casta, ai privilegi e a tante altre cose che il M5S, di anno in anno, ha buttato in soffitta. E così ora anche il ritorno alla vita di semplici parlamentari dopo i prestigiosi incarichi da ministri o sottosegretari è un trauma per qualcuno. Da ministri avevano staff, auto blu, agenda fittissima di appuntamenti, telefoni bollenti, briefing, stanze spaziose in residenze storiche, uffici personali. E ora? Nulla di tutto questo, si torna alla vita di prima, con molta fatica. Così tanta fatica che spesso scappa un segnale di insofferenza. E il capitolo stanze personali pare essere proprio il più doloroso, la goccia che fa traboccare il vaso. A raccontare questi umori e questi retroscena di Palazzo è ... Leggi su ilparagone (Di sabato 20 marzo 2021) La scatoletta di tonno è un lontano ricordo, così come la lotta alla casta, aie a tante altre cose che il M5S, di anno in anno, ha buttato in soffitta. E così ora anche il ritorno alla vita di semplici parlamentari dopo i prestigiosi incarichi dao sottosegretari è un trauma per qualcuno. Daavevano, auto blu, agenda fittissima di appuntamenti, telefoni bollenti, briefing, stanze spaziose in residenze storiche,. E ora? Nulla di tutto questo, si torna alla vita di prima, con molta fatica. Così tanta fatica che spesso scappa un segnale di insofferenza. E il capitolo stanzepare essere proprio il più doloroso, la goccia che fa traboccare il vaso. A raccontare questi umori e questi retroscena di Palazzo è ...

