Luigi Mastroianni | chi è | età | che lavoro fa | il fratello Salvo | chi è la fidanzata | Instagram | altezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 marzo 2021) Torna il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, pronto a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin sotto un’altra veste, quella dello scrittore., infatti, con un libro ha raccontato la storia di suo. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età, chefa, Uomini e Donneè nato il 19 dicembre del 1994 a Catania. E’ alto 186 cm e pesa circa 90 kg.è diventato noto al pubblico per aver partecipato prima come corteggiatore e poi come tronista a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. ...