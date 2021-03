Luigi Di Maio è il ministro più seguito sui social network, il M5s primo tra i gruppi parlamentari (Di sabato 20 marzo 2021) È Luigi di Maio il più ‘potente’ sui social. È quanto emerge da uno studio condotto da FB Bubbles, divisione di FB&Associati specializzata in analisi del dibattito pubblico e strategie di advocacy, da cui risulta che il gruppo parlamentare che può vantare il maggior seguito è il MoVimento 5 Stelle, grazie soprattutto ai quasi 4 milioni di follower Di Maio, tra tutti anche il ministro con la fanbase più ampia. Luigi Di Maio è il ministro più seguito sui social network Al secondo posto troviamo Forza Italia con quasi 1.2 milioni di follower. Al terzo il Partito democratico con 874.710 follower e a seguire Liberi e Uguali, Lega, Italia Viva e i ministri tecnici. Nella classifica dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Èdiil più ‘potente’ sui. È quanto emerge da uno studio condotto da FB Bubbles, divisione di FB&Associati specializzata in analisi del dibattito pubblico e strategie di advocacy, da cui risulta che il gruppo parlamentare che può vantare il maggiorè il MoVimento 5 Stelle, grazie soprattutto ai quasi 4 milioni di follower Di, tra tutti anche ilcon la fanbase più ampia.Diè ilpiùsuiAl secondo posto troviamo Forza Italia con quasi 1.2 milioni di follower. Al terzo il Partito democratico con 874.710 follower e a seguire Liberi e Uguali, Lega, Italia Viva e i ministri tecnici. Nella classifica dei ...

Advertising

LUCADEBIASI3 : @matteosalvinimi DOMANI TI SALVA IL TUO NUOVO AMICHETTO. LUIGI DI MAIO..... CHE FINE SALVINI...... STAI GALLEGGIAND… - StartMagNews : “Proteggiamo, per favore, quello scopritore di talenti che è #DiMaio”. I Graffi di Damato - LuigiIvanV : RT @Adri19510: Reddito di cittadinanza, buco di 35 miliardi nei ristori: il caso che pesa come un macigno su M5s e Luigi Di Maio https://t.… - StartMagNews : RT @Roberto32855588: Le giovanilistiche pagelline dispensate da Luigi Di Maio - sarra25853327 : RT @MarcoRizzoPC: Luigi Di Maio, ha nominato Giorgio Sorial, suo ex braccio destro al ministero dello sviluppo economico e già deputato, a… -