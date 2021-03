L'UE finanzia 415 progetti su beni confiscati alla mafia. Previsti oltre 273 milioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : finanzia 415

Gazzetta del Sud

Sonoi progetti appoggiati dalla politica di coesione europea che riguardano i beni confiscati alla criminalit organizzata, per un finanziamento pubblico netto di oltre 273 milioni di euro . Lo rivela ...... siamo la Regione che più di ogni altrail Tpl integrando le risorse che provengono del ... Agenzia Tpl città metropolitana di Milano - Monza - Lodi - Pavia:.995.739 euro (di cui 145.330.835 ...Lo rivela OpenCoesione, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita da Libera ...In Sicilia (85 milioni di euro e 151 progetti), Campania (82 milioni di euro e 99 progetti) e Calabria (49 milioni di euro e 84 progetti) ...