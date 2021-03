“Lucio Dalla”: biografia poetica scritta da Gino Castaldo ed Ernesto Assante (Di sabato 20 marzo 2021) Serena Dandini Ci voleva un libro così poetico, dettagliato e appassionato su Lucio Dalla. Era necessario e per fortuna Gino Castaldo ed Ernesto Assante, approfittando del lungo lockdown, hanno messo insieme una piccola bibbia di quasi quattrocento pagine per raccontarci la vita e le opere del cantautore che scomparendo improvvisamente nove anni fa ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana. La copertina ci mostra una bellissima foto in bianco e nero di Lucio dell’amico Luigi Ghirri e il titolo è semplicemente Lucio Dalla (Mondadori), ma il contenuto è ricco e avvincente come un romanzo. Perché Lucio – come la sua carriera – è stato sorprendente e rocambolesco, ricco di incontri e di amici ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Serena Dandini Ci voleva un libro così poetico, dettagliato e appassionato su. Era necessario e per fortunaed, approfittando del lungo lockdown, hanno messo insieme una piccola bibbia di quasi quattrocento pagine per raccontarci la vita e le opere del cantautore che scomparendo improvvisamente nove anni fa ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana. La copertina ci mostra una bellissima foto in bianco e nero didell’amico Luigi Ghirri e il titolo è semplicemente(Mondadori), ma il contenuto è ricco e avvincente come un romanzo. Perché– come la sua carriera – è stato sorprendente e rocambolesco, ricco di incontri e di amici ...

