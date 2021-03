Luca Ward e la malattia della figlia Luna, il doppiatore si confessa: “Mi sono sentito responsabile” (Di sabato 20 marzo 2021) La famiglia di Luca Ward sta affrontando con coraggio e determinazione una sfida importante. La figlia Luna ha infatti una patologia, la sindrome di Marfan, della quale l’attore ha parlato in un’intervista a Verissimo nella puntata di oggi. “Per me è stata una mazzata“, la sua ammissione. La malattia della figlia Luna L’ospitata di Luca Ward nel salotto di Verissimo è anche l’occasione per affrontare un duro capitolo della vita del popolare doppiatore e voce de ‘Il Gladiatore’. La sua famiglia ha infatti dovuto fare i conti con una patologia, la cosiddetta sindrome di Marfan, che ha colpito la figlia Luna. Una lunga lotta che ha visto ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) La famiglia dista affrontando con coraggio e determinazione una sfida importante. Laha infatti una patologia, la sindrome di Marfan,quale l’attore ha parlato in un’intervista a Verissimo nella puntata di oggi. “Per me è stata una mazzata“, la sua ammissione. LaL’ospitata dinel salotto di Verissimo è anche l’occasione per affrontare un duro capitolovita del popolaree voce de ‘Il Gladiatore’. La sua famiglia ha infatti dovuto fare i conti con una patologia, la cosiddetta sindrome di Marfan, che ha colpito la. Una lunga lotta che ha visto ...

