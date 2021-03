“Lotta tra la vita e la morte” Covid | l’ex calciatore di Serie A in terapia intensiva | condizioni peggiorate

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) Si trova in ospedale e ora le suesonoa causa di crescenti difficoltà respiratorie provocate dal. È arrivato in Italia e ha giocato nel Genoa tra il 1990 e il 1993 e si è fatto conoscere per le sue punizioni: un sinistro potente e chirurgico che non lasciava scampo al portiere. Nella nazionale brasiliana ha giocato tra il 1986 e il 1994 e ha vinto il Mondiale di Usa ’94. Nel Genoa era uno dei pilastri della formazione di Bagnoli che nel 1992 piegò il Liverpool in una epica sfida di Coppa Uefa. Stiamo parlando di Claudio Branco, 56 anni, uno dei più forti terzini sinistri del mondo. Ha contratto ile nelle ultime 24 ore il quadro clinico è rimasto stabile, ma i medici non sono in grado di stabilire quando il paziente sarà in grado di respirare autonomamente. Branco è entrato in ...