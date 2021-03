Lost City of D: Daniel Radcliffe sarà il villain del film (Di sabato 20 marzo 2021) Daniel Radcliffe è ufficialmente entrato a far parte del cast di Lost City of D, commedia romantica con Sandra Bullock e Channing Tatum Chi l’avrebbe mai detto che Daniel Radcliffe, alias l’ex maghetto più famoso del mondo, sarebbe riuscito a scrollarsi di dosso quell’aria da bravo ragazzo? Le sue successive interpretazioni gli hanno invece permesso di dimostrare una grande versatilità, compreso il suo ruolo da antagonista in Now you see me 2 – I maghi del crimine (2006). Ed ecco arrivare un’altra possibilità per dimostrare il suo talento. Daniel Radcliffe sarà il villain di Lost City of D, una commedia romantica condita con tanta azione e avventura. Il nuovo progetto della ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 marzo 2021)è ufficialmente entrato a far parte del cast diof D, commedia romantica con Sandra Bullock e Channing Tatum Chi l’avrebbe mai detto che, alias l’ex maghetto più famoso del mondo, sarebbe riuscito a scrollarsi di dosso quell’aria da bravo ragazzo? Le sue successive interpretazioni gli hanno invece permesso di dimostrare una grande versatilità, compreso il suo ruolo da antagonista in Now you see me 2 – I maghi del crimine (2006). Ed ecco arrivare un’altra possibilità per dimostrare il suo talento.ildiof D, una commedia romantica condita con tanta azione e avventura. Il nuovo progetto della ...

