L'ospedale in Fiera? Spesi 20 milioni e costerà 1 milione e 300mila euro di fitto annuo (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex consigliere regionale della Puglia Conca, coordinatore regionale di Italexit con Paragone, parlando delL'ospedale in Fiera, sottolinea ciò che non va e che ha più volte denunciato. Conca in particolare parla di un esorbitante fitto annuo di 113 mila euro al mese, che si aggiunge a sprechi milionari e ritardi. "L'ospedale in Fiera – sostiene il coordinatore – serve solo a garantire la sopravvivenza del carrozzone del Levante con il milione e trecentomila euro di affitto annuo che dobbiamo erogare", e aggiunge, "all'ennesimo spreco da oltre venti milioni, che nessuno pagherà mai, perché Procura e Corte dei Conti non sono mai efficaci3 tempestivi. Un brutto film già visto con la ...

