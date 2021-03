Lopalco | ' Situazione Covid seria in Puglia | per fortuna abbiamo istituito la zona rossa in anticipo'

demian_online : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Ha già annunciato le dimisssioni Lopalco? - bioccolo : RT @RRiccardi69: @bioccolo @fedesettetre @micheleemiliano Lopalco mesi fa già lo proponeva lo smartworking, ma Emiliano adesso sta sbattend… - RRiccardi69 : @bioccolo @fedesettetre @micheleemiliano Lopalco mesi fa già lo proponeva lo smartworking, ma Emiliano adesso sta s… - VHolywat : Si ringrazia, sentitamente, il duo delle meraviglie Emiliano/LoPalco ... er da alcune settimane che la situazione v… - gianluca826 : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Ha già annunciato le dimisssioni Lopalco? -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Situazione

LeccePrima

Il piano messo a punto dalla Regione "procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini - prosegue- . I primi effetti sulla pandemia già si osservano: è crollato il numero ......diciamo che l'assessorenon è in grado e non ha le competenze per gestire e organizzare il sistema sanitario in unadi emergenza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti....Gallipoli – «Il Piano vaccinale in Puglia procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini». È l’assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco (oggi in visita al “Sacro Cuore” d ...I provvedimenti assunti per contrastare la terza ondata della pandemia da covid 19 hanno comportato la necessità di chiudere gran parte delle attività commerciali. I supermercati, così come altre cate ...