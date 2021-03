Lombardia: parlamentari bergamaschi Lega, ‘bene 4,8mln euro da governo’ (Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti dell’attenzione dimostrata dal Consiglio dei ministri che nella seduta di ieri ha previsto ulteriori contributi di 4,8 milioni di euro alla Lombardia per far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici di inizio ottobre scorso. Queste risorse sono destinate alle province lombarde più colpite, in particolare a quella di Bergamo: nella nostra provincia, a seguito delle abbondanti piogge e dalle forti raffiche di vento, tra il 2 e il 5 ottobre si verificarono diversi smottamenti soprattutto nelle alte Valli Brembana e Seriana e in Val Brembilla, con cadute di alberi, strade interrotte e linee elettriche gravemente danneggiate”. Lo dichiarano i deputati e senatori bergamaschi della Lega.“Per questi fondi vanno doverosamente ringraziati anche il Presidente della Regione ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti dell’attenzione dimostrata dal Consiglio dei ministri che nella seduta di ieri ha previsto ulteriori contributi di 4,8 milioni diallaper far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici di inizio ottobre scorso. Queste risorse sono destinate alle province lombarde più colpite, in particolare a quella di Bergamo: nella nostra provincia, a seguito delle abbondanti piogge e dalle forti raffiche di vento, tra il 2 e il 5 ottobre si verificarono diversi smottamenti soprattutto nelle alte Valli Brembana e Seriana e in Val Brembilla, con cadute di alberi, strade interrotte e linee elettriche gravemente danneggiate”. Lo dichiarano i deputati e senatoridella.“Per questi fondi vanno doverosamente ringraziati anche il Presidente della Regione ...

Lunedì presidio della Lega Giovani fuori dagli uffici milanesi del Parlamento UE Lunedì 22 marzo, alle 11.30, presidio della Lega Giovani davanti agli uffici milanesi del Parlamento europeo, in corso Magenta 59. La Lombardia è la prima regione agricola d’Italia e Milano è il ...

