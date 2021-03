Lo straziante racconto della mamma | “A mezzanotte quell’urlo”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 21 marzo 2021) Gli occhisorella minore di Marwa sono bassi mentre racconta in modo lucido come ha passato quella notte orribile in cui ha perso improvvisamente la sorella maggiore, morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso. Quelli del padre emadre sono gonfi di lacrime, ancora increduli, mentre la famiglia si stringe in un abbraccio consolatorio. «Abbiamo passato una domenica normalissima - dice Nadia, ladi Marwa - siamo andate a fare la spesa assieme e poi, una volta a casa, ha cucinato la cena e alle 21 ha preparato delle ricette per la scuola. Poi siamo andati a dormire. Stava benissimo». La sorella più giovane, 13 anni, ha dato l'allarme al 118 mentre i genitori erano in stato di shock. «Aera tutto tranquillo - prosegue la tredicenne - A un certo punto ho sentito un ...