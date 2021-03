Lo riconoscete? Campione del mondo ed ex stella della Serie A | In terapia intensiva | è grave Dramma Covid in Brasile | maxi-focolaio in nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) È stato uno dei volti più famosi del calcio brasiliano in Italia tra anni 80 e 90, oggi Claudio Branco lotta tra la vita e la morte per il. L'ex terzino sinistro di Brescia e soprattutto del Genoa targato Bagnoli, capace di piegare il Liverpool in una epica sfida di Coppa Uefa nel 1992, titolare fisso deltra 1986 e 1994 (di fatto, il predecessore dell'era Roberto Carlos, con il medesimo sinistro alla dinamite) è ricoverato in ospedale da martedì scorso a Rio de Janeiro, e ora le sue condizioni sarebbero peggiorate. Sempre più acute le difficoltà respiratorie legate all'infezione da coronavirus del 56enne ex giocatore, oggi allenatore. "La situazione dei polmoni - come rende noto il bollettino dell'ospedale Copa Star - ha reso necessario l'utilizzo di un'apparecchiatura meccanica per aiutare il paziente nella respirazione. ...