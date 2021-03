LIVE – Trento-Brescia 79-59, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) Dolomiti Energia Trento e Germani Basket Brescia si affrontano nella 23° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Il sabato si apre con il match che vede i bianconeri in campo contro la compagine lombarda che ha attualmente quattro punti in più in classifica e tallona la zona playoff. Sabato 20 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Brescia 79-59 34? – Forray preciso dalla lunetta ed è +20: 79-59 34? – Trento che sembra poter controllare la situazione, 77-59 32? – Ci prova Burns, ma Williams mette la schiacciata del +16 31? – Inizia l’ultimo quarto! 30? – Termina il terzo quarto! Trento avanti 69-53, allungo forse decisivo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Dolomiti Energiae Germani Basketsi affrontano nella 23° giornata del campionato diA1. Il sabato si apre con il match che vede i bianconeri in campo contro la compagine lombarda che ha attualmente quattro punti in più in classifica e tallona la zona playoff. Sabato 20 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA79-59 34? – Forray preciso dalla lunetta ed è +20: 79-59 34? –che sembra poter controllare la situazione, 77-59 32? – Ci prova Burns, ma Williams mette la schiacciata del +16 31? – Inizia l’ultimo quarto! 30? – Termina il terzo quarto!avanti 69-53, allungo forse decisivo ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia | Champions League volley in DIRETTA Trentini in vantaggio nel primo set | 15-13 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia 1-0 | Champions League volley in DIRETTA Sprint vincente dei trentini nel primo set | 25-21 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia 3-0 | Champions League volley in DIRETTA Leon stecca | l'Itas ne approfitta e domina la semifin… -