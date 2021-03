LIVE – Trento-Brescia 24-24, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) Dolomiti Energia Trento e Germani Basket Brescia si affrontano nella 23° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Il sabato si apre con il match che vede i bianconeri in campo contro la compagine lombarda che ha attualmente quattro punti in più in classifica e tallona la zona playoff. Sabato 20 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Brescia 24-24 10?- Termina il primo quarto! Parità sul 24-24 con il canestro di Morgan in extremis 10? – Tripla di Willis, poi Sacchetti preciso dalla lunetta: Brescia avanti 22-24 8? – Primo vantaggio ospite con Burns, ma Trento torna subito avanti: Sanders a segno per il 18-17 5? – Tripla di ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Dolomiti Energiae Germani Basketsi affrontano nella 23° giornata del campionato diA1. Il sabato si apre con il match che vede i bianconeri in campo contro la compagine lombarda che ha attualmente quattro punti in più in classifica e tallona la zona playoff. Sabato 20 marzo alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA24-24 10?- Termina il primo quarto! Parità sul 24-24 con il canestro di Morgan in extremis 10? – Tripla di Willis, poi Sacchetti preciso dalla lunetta:avanti 22-24 8? – Primo vantaggio ospite con Burns, matorna subito avanti: Sanders a segno per il 18-17 5? – Tripla di ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia | Champions League volley in DIRETTA Trentini in vantaggio nel primo set | 15-13 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia 1-0 | Champions League volley in DIRETTA Sprint vincente dei trentini nel primo set | 25-21 - infoitsport : LIVE Trento-Perugia 3-0 | Champions League volley in DIRETTA Leon stecca | l'Itas ne approfitta e domina la semifin… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento Musicultura, 'La Rappresentante di Lista' apre le Audizioni Live ... Henna di Sondrio, Caterina di Trento, Alan Rossi di Verbania, Sudestrada di Forlì e Ill Aereo di ... Domani sera, domenica 21 marzo, sarà la volta delle audizioni live di Gaia Gentile di Bari, Ciao sono ...

Torna in casa la Sigel che oggi incontra a 'porte chiuse' Soverato ... martello ex Trento (nella militanza gialloblu compagna di Giorgia Mazzon, ndr), le centrali ... La copertura del live streaming come al solito è ad appannaggio di ' LVF TV ', la web - tv della Lega ...

Diretta/ Trento Brescia (0-0) streaming video e tv: palla a due, via! Il Sussidiario.net LIVE LBA - Aquila Trento vs Germani Brescia, diretta 2° quarto Il sabato di Legabasket comincia alle ore 19:00 con il confronto tra l'Aquila Trento e la Germani Brescia dell'ex coach Maurizio Buscaglia. La gara è stata preceduta ...

LIVE LBA - Aquila Trento vs Germani Brescia, diretta testuale Il sabato di Legabasket comincia alle ore 19:00 con il confronto tra l'Aquila Trento e la Germani Brescia dell'ex coach Maurizio Buscaglia. La gara è stata preceduta ieri dall'anticipo tra Fortitudo e ...

... Henna di Sondrio, Caterina di, Alan Rossi di Verbania, Sudestrada di Forlì e Ill Aereo di ... Domani sera, domenica 21 marzo, sarà la volta delle audizionidi Gaia Gentile di Bari, Ciao sono ...... martello ex(nella militanza gialloblu compagna di Giorgia Mazzon, ndr), le centrali ... La copertura delstreaming come al solito è ad appannaggio di ' LVF TV ', la web - tv della Lega ...Il sabato di Legabasket comincia alle ore 19:00 con il confronto tra l'Aquila Trento e la Germani Brescia dell'ex coach Maurizio Buscaglia. La gara è stata preceduta ...Il sabato di Legabasket comincia alle ore 19:00 con il confronto tra l'Aquila Trento e la Germani Brescia dell'ex coach Maurizio Buscaglia. La gara è stata preceduta ieri dall'anticipo tra Fortitudo e ...