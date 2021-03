LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: seconda Moioli, Samkova vince la Coppa del Mondo! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Tocca alla small final maschile. 15:21 Questo invece il podio della classifica generale di Snowboardcross: 1.Eva Samkova (450 punti), 2. Michela Moioli (430 punti), 3. Faye Gulini (302 punti). 15:20 Questo il podio odierno: 1. Eva Samkova (CZE), 2. Michela Moioli (ITA), 3. Charlotte Bankes (GBR). 15:18 Purtroppo non arriva l’ennesima impresa di Moioli, che è stata pure disturbata da una caduta di Pereira De Sousa Mabileau e Bankes. L’azzurra è comunque ottima seconda e ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per provare a portare a casa la quarta Coppa del Mondo della sua carriera, applausi ad una vera e propria fuoriclasse. Applausi anche per Eva ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:23 Tocca alla small final maschile. 15:21 Questo invece il podio della classifica generale di: 1.Eva(450 punti), 2. Michela(430 punti), 3. Faye Gulini (302 punti). 15:20 Questo il podio odierno: 1. Eva(CZE), 2. Michela(ITA), 3. Charlotte Bankes (GBR). 15:18 Purtroppo non arriva l’ennesima impresa di, che è stata pure disturbata da una caduta di Pereira De Sousa Mabileau e Bankes. L’azzurra è comunque ottimae ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per provare a portare a casa la quartadel Mondo della sua carriera, applausi ad una vera e propria fuoriclasse. Applausi anche per Eva ...

