LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA: Coppa del Mondo a Samkova e Haemmerle, Moioli è seconda senza rimpianti! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 E’ giunta al termine anche questa stagione di Coppa del Mondo di Snowboardcross, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e a vi augura un buon proseguimento di serata. 15:30 Questo invece le prime tre posizioni della classifica generale di Snowboardcross: 1. Alessandro Haemmerle (430 punti), 2. Eliot Grondin (304 punti), 3. Surget Merlin (FRA). 15:28 Questo il podio odierno: 1. Alessandro Haemmerle (AUT), 2. Hagen Kearney (USA), 3. Merlin Surget (FRA). 15:27 Vittoria di assoluto spessore per Alessandro Haemmerle, che è stato il dominatore di questa stagione! 15:25 Partita la big final! 15:24 Tanta bagarre, ha la meglio Lukas Pachner, mentre Eliot Grondin ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:33 E’ giunta al termine anche questa stagione dideldi, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e a vi augura un buon proseguimento di serata. 15:30 Questo invece le prime tre posizioni della classifica generale di: 1. Alessandro(430 punti), 2. Eliot Grondin (304 punti), 3. Surget Merlin (FRA). 15:28 Questo il podio odierno: 1. Alessandro(AUT), 2. Hagen Kearney (USA), 3. Merlin Surget (FRA). 15:27 Vittoria di assoluto spessore per Alessandro, che è stato il dominatore di questa stagione! 15:25 Partita la big final! 15:24 Tanta bagarre, ha la meglio Lukas Pachner, mentre Eliot Grondin ...

