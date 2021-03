LIVE – Scozia-Italia | Rugby Sei Nazioni 2021 risultato e punteggio in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021) Ultima chiamata per l’Ital. Al Murrayfield di Edimburgo (ore 15.15 di oggi, sabato 20 marzo) i ragazzi di Smith faranno visita alla nazionale scozzese, nell’ultimo campo in cui gli Azzurri sono riusciti a vincere nel torneo ormai sei anni fa, nella quinta e ultima giornata del Sei. La Nazionale azzurra deve cercare di finire con onore un torneo difficile con parecchie delusioni e nessuna gioia. Segui lascritta e gli aggiornamenti in tempo reale su Sportface.it per non perderti nulla dell’incontro. I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA AGGIORNA LA……………………….(ORE 15:15) SportFace.