LIVE Scozia-Italia 52-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: azzurri a quota zero per il terzo anno consecutivo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 80? Finisce qui, sconfitta dura per l’Italia, che conclude ancora una volta il Sei Nazioni a zero punti. 78? Rimessa laterale per l’Italia. 77? Gli azzurri adesso ci provano, sono sui 22! 75? Per trovare un risultato cosi negativo contro la Scozia dobbiamo tornare indietro al 2015, quando l’Italia perse 48-7. 74? Stiamo andando incontro alla sconfitta più pesante mai subita contro la Scozia. 73? Hogg trasforma. 73? Seconda meta della serata per Duhan van der Merwe. 72? Finita la penalità per Ioane, si torna in parità numerica. 70? Meta vinta ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 80? Finisce qui, sconfitta dura per l’, che conclude ancora una volta il Seipunti. 78? Rimessa laterale per l’. 77? Gliadesso ci provano, sono sui 22! 75? Per trovare un risultato cosi negativo contro ladobbiamo tornare indietro al 2015, quando l’perse 48-7. 74? Stiamo andando incontro alla sconfitta più pesante mai subita contro la. 73? Hogg trasforma. 73? Seconda meta della serata per Duhan van der Merwe. 72? Finita la penalità per Ioane, si torna in parità numerica. 70? Meta vinta ...

