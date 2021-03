LIVE Scozia-Italia 38-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: David Cherry alla seconda meta di serata (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Fortunatamente l’arbitro ferma il gioco per un passaggio in avanti, perchè c’era odore di sesta meta. 59? Ultimi due minuti di inferiorità numerica per gli azzurri. 57? Mischia vinta dalla Scozia. 56? Vi ricordiamo che in testa alla classifica c’è il Galles con 19 punti, l’Italia è purtroppo ferma ancora a 0. 54? La Scozia trasforma la meta e vola a +18. 53? meta per Scott Steele. 51? Cartellino Giallo contro Negri per falli ripetuti. 49? Calcio di punizione per gli azzurri. 48? Poca reattività da parte dei nostri, la Scozia è nuovamente in fase d’attacco. 46? Hogg non sbaglia questa volta, il capitano trasforma la meta. 45? ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Fortunatamente l’arbitro ferma il gioco per un passaggio in avanti, perchè c’era odore di sesta. 59? Ultimi due minuti di inferiorità numerica per gli azzurri. 57? Mischia vinta d. 56? Vi ricordiamo che in testaclassifica c’è il Galles con 19 punti, l’è purtroppo ferma ancora a 0. 54? Latrasforma lae vola a +18. 53?per Scott Steele. 51? Cartellino Giallo contro Negri per falli ripetuti. 49? Calcio di punizione per gli azzurri. 48? Poca reattività da parte dei nostri, laè nuovamente in fase d’attacco. 46? Hogg non sbaglia questa volta, il capitano trasforma la. 45? ...

