LIVE Sci alpino | Slalom donne Lenzerheide in DIRETTA | A Petra Vlhova la Coppa del Mondo Liensberger vince e prende la Coppa di slalom

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Lenzerheide in DIRETTA: Liensberger in testa, Vlhova sbaglia ma si avvicina alla Coppa - Casamandrei : #raiciclismo scusate..ma su RaiSport c'è lo Sci...? dove cavolo la guardate stà Milano-Sanremo Live.. su RaiPlay? - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Liensberger vicina alla #CoppadelMondo di specialità. #Vlhova distante nella prima manche dell… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Pinturault ipoteca la #CoppadelMondo anche grazie al decimo tempo di #Odermatt. #DeAliprandini… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di Supersportnetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #FACup #Bundesliga… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17: per oggi è tutto, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino. Buona giornata! 14.15: Questa la classifica di ...Alle 13.30 via alla 2^ manche di uno slalom sinora dominato dall'austriaca, con Petra sesta ma alla quale basta, per la storica Coppa del Mondo generale, arrivare in zona ...