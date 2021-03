LIVE Sci alpino | Gigante Lenzerheide in DIRETTA | stecca Odermatt | Pinturault può prendersi tutto! De Aliprandini in lotta per il podio

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E 13.30 12.20: Faivre all’intermedio ha 43 centesimi di vantaggio 12.18: E’ davanti lo svizzero Caviezel che sfrutta i raggi del sole usciti nel finale: 7 centesimi di vantaggio su Kristoffersen 12.17: All’intermedio 17 centesimi di ritardo per Caviezel 12.16: E’ secondo il norvegese Nestvold-Haugen che interpreta al meglio la parte finale e chiude a 2 centesimi dal compagno di squadra 12.16: All’intermedio Nestvold-Haugen ha 18 centesimi di ritardo 12.15: Finisce qui il sogno diper la Coppa generale e probabilmente per la Copppa di. Ora solo un regalo digliela può regalare: è terzo lo svizzero a 21 centesimi 12.14: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Il Gigante di Lenzerheide, ultimo della stagione, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021 prenderà il via alle 9.00 con la prima manche e alle 12.00 con la seconda. OA Sport vi propone ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI LENZERHEIDE ALLE 9.00 E ALLE 12.00 11.09: Queste le altre azzurre al traguardo: 14 BRIGNONE Federica ITA 56.77 +2.90 2 ...