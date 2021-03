LIVE Sci alpino | Gigante Lenzerheide in DIRETTA | Pinturault vuole prendersi tutto! De Aliprandini vicino al podio

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E 13.30 12.14: Odermatt all’intermedio ha 25 centesimi di vantaggio 12.14: Schmid chiude al quinto posto alle spalle di Borsotti che dunque entra nella top 15 e farà punti preziosissimi in Coppa: ritardo di 79 centesimi al traguardo per il tedesco 12.13: Schmid all’intermedio ha 17 centesimi di ritardo 12.12: Mantiene lo stesso vantaggio Kristoffersen nel finale e chiude primo con 18 centesimi di vantaggio su Luitz 12.12: Kristoffersen all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio 12.11: Mantiene il vantaggio il tedesco Luitz che chiude con 34 centesimi di vantaggio ed è in testa 12.10: Luitz all’intermedio ha un vantaggio di 43 centesimi 12.09: ce la fa a mantenere un centesimo di vantaggio su ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Liensberger vicina alla #CoppadelMondo di specialità. #Vlhova distante nella prima manche dell… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Pinturault ipoteca la #CoppadelMondo anche grazie al decimo tempo di #Odermatt. #DeAliprandini… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di Supersportnetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #FACup #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Lenzerheide in DIRETTA: Liensberger in testa Vlhova sbaglia ma si avvicina alla Coppa… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale femminile Finali #Lenzerheide 2021 #FISAlpine -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Il Gigante di Lenzerheide, ultimo della stagione, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021 prenderà il via alle 9.00 con la prima manche e alle 12.00 con la seconda. OA Sport vi propone ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI LENZERHEIDE ALLE 9.00 E ALLE 12.00 11.09: Queste le altre azzurre al traguardo: 14 BRIGNONE Federica ITA 56.77 +2.90 2 ...