LIVE Sci alpino | Gigante Lenzerheide in DIRETTA | Pinturault primo | a un passo dalla Coppa De Aliprandini quarto Seconda manche alle 12

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI10.30 E 13.30 LA CRONACA DELLA PRIMADEL9.58: Questa la classifica al termine della prima: 1Alexis FRA 1:01.19 2 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:02.00 +0.81 3 ZUBCIC Filip CRO 1:02.23 +1.04 4 DELuca ITA 1:02.37 +1.18 5 FAVROT Thibaut FRA 1:02.50 +1.31 6 MURISIER Justin SUI 1:02.56 +1.37 7 KRANJEC Zan SLO 1:02.67 +1.48 8 FAIVRE Mathieu FRA 1:02.72 +1.53 9 CAVIEZEL Gino SUI 1:02.83 +1.64 10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:02.85 +1.66 10 ODERMATT Marco SUI 1:02.85 +1.66 9.57: Sul podio virtuale ci sono l’austriaco Brennsteiner, secondo e il croato Zubcic, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI LENZERHEIDE ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.03: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell'ultimo ...Sci alpino: segui la diretta live del gigante maschile di Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021.