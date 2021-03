LIVE Sci alpino | Gigante Lenzerheide in DIRETTA | Pinturault campione di tutto 5° De Aliprandini

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E 13.30 CRONACA DELMASCHILE ALA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO 12.47: Grazie per averci seguito, appuntamento a fra poco per la seconda manche dello slalom femminile e a domani per l’ultima giornata della Coppa del Mondo 2020-21 12.45: Questa la classifica finale della Coppa del Mondo di: 1Alexis FRA 700 2 ODERMATT Marco SUI 649 3 ZUBCIC Filip CRO 606 4 MEILLARD Loic SUI 393 5 FAIVRE Mathieu FRA 378 6 BRENNSTEINER Stefan AUT 266 7 KRANJEC Zan SLO 250 8 MURISIER Justin SUI 244 9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 236 10 FAVROT Thibaut FRA 232 12.43: Questa la classifica della Coppa del Mondo ...

Il Gigante di Lenzerheide, ultimo della stagione, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021 prenderà il via alle 9.00 con la prima manche e alle 12.00 con la seconda.