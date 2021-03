LIVE Sci alpino, Gigante Lenzerheide in DIRETTA: Marco Odermatt si gioca le ultime cartucce, Pinturault potrebbe festeggiare (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv del Gigante maschile di Lenzerheide – La presentazione delle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide – Classifica Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si chiude la Coppa di Gigante in questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita le ultime gare della stagione. Da assegnare ancora la Coppa del Mondo di specialità e quella generale. Fari puntati sulla battaglia all’ultimo punto tra Marco Odermatt, che oggi ha ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv delmaschile di– La presentazione delle finali di Coppa del Mondo di– Classifica Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Si chiude la Coppa diin questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita legare della stagione. Da assegnare ancora la Coppa del Mondo di specialità e quella generale. Fari puntati sulla battaglia all’ultimo punto tra, che oggi ha ...

