LIVE Pesaro-Virtus Bologna 70-75, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo torna a vincere in trasferta dopo lo stop di Brindisi (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Pesaro-Virtus Bologna su questa pagina, buon proseguimento di serata su OA Sport con la cronaca integrale del match. 21.57 Al termine di una gara equilibrata la Virtus Bologna piega la resistenza di una Carpegna Pesaro che era stata capace anche di mettere la testa avanti nel quarto quarto sul 64-61. Top scorer di serata Marko Filipovity con 25 punti, il migliore della Segafredo è Marco Belinelli con 11. FINISCE COSI’! LA Virtus Bologna torna A vincere IN trasferta. 70-75 Due liberi di Tambone. 68-75 2/2 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata su OA Sport con la cronaca integrale del match. 21.57 Al termine di una gara equilibrata lapiega la resistenza di una Carpegnache era stata capace anche di mettere la testa avanti nel quarto quarto sul 64-61. Top scorer di serata Marko Filipovity con 25 punti, il migliore dellaè Marco Belinelli con 11. FINISCE COSI’! LAIN. 70-75 Due liberi di Tambone. 68-75 2/2 ...

We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Virtus Bologna 9-15 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore della Segafredo a fine primo quarto - #Pesaro-Virt… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 28-37 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #28-37 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Virtus Bologna 9-15 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore della Segafredo a fine primo quarto -… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 28-37 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #28-37 #Serie - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 8-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie -