LIVE Pesaro-Virtus Bologna 19-26 | Serie A basket in DIRETTA | si sblocca l’attacco della Carpegna ma gli ospiti restano avanti

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-29 3/4 Adams 4’21” all’intervallo, 3-1 la situazione falli. Fallo di Tambone sul tentativo da 3 di Adams, i liberi saranno quattro dato che in seguito c’è stato anche un fallo tecnico fischiato a coach Repesa. 19-26 Delfino serve Cain che ne mette due dal pitturato. 17-26 Assist di Markovic per Gamble che realizza da centro area. 17-24 TAMBONE DA TRE! Si accende improvvisamente la partita, 5’47” all’intervallo. 14-24 TRIPLA di ADAMS, vantaggio in doppia cifra, immediato contro-time out di Repesa. 14-21 Assist di Cain che pesca il taglio di Filipovity, Djordjevic chiama il primo time outpartita. 12-21 Piazzato di Hunter, +9 Segafredo, 1-1 i falli. 12-19 1/2 Cain, 7’24” da giocare nel secondo quarto. Fallo di Pajola che manda Cain in ...