LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 17-26 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021) Carpegna Prosciuttoe Segafredosi affrontano nella 23° giornata dellaA1. I marchigiani, attualmente ottavi in classifica si trovano ad affrontare un match complicato contro le V nere. La squadra di Djordjevic infatti è terza, ma soprattutto è protagonista in Eurocup dove ha staccato già il pass per i quarti di finale. Sabato 20 marzo alle ore 20.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA17-26 15? Gamble firma il canestro del 17-26, viaggia con nove punti di vantaggio la squadra felsinea. 13? Filipovity accorcia il parziale sul 14-21, +7 per le vu nere. 12? Schiacciata di Hunter che ...