Live Non è la d’Urso anticipazioni 21 marzo, Barbara d’Urso annuncia: “Busta choc gold” (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso. Come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti e di sorprese che si susseguiranno nel salotto condotto da Barbara d’Urso. Vediamo dunque cosa accadrà. Live Non è la d’Urso, anticipazioni della nuova puntata di domenica 21 marzo Sul finire del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento diNon è la. Come sempre, sarà una puntata ricca di ospiti e di sorprese che si susseguiranno nel salotto condotto da. Vediamo dunque cosa accadrà.Non è ladella nuova puntata di domenica 21Sul finire del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SerieA : Si scende in campo per la 28ª giornata di #SerieATIM. ??2??8?? Scarica l'App ufficiale per non perderti le emozioni… - fanpage : Il #Mes non è una priorità, parola di Mario #Draghi #conferenzastampa - WWE_Ufficiale : Manca pochissimo a #WWEFastlane e @SashaBanksWWE vuole scaldarsi mettendo il suo Women’s Title in palio contro… - FaribonaStan : nessuno di voi ha parenti buoni alla mediaset? perché io non riesco a vivere senza il live 24h su Faribona, è un co… - vivaelbarca : Ma esattamente per quale incomprensibile motivo #Sanremo2021 non è stato vinto da #ColapesceDimartino? @welikeduel… -