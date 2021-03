LIVE – Milano-Sanremo 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 20 marzo 2021) È il giorno della Milano-Sanremo 2021, prima classica Monumento della stagione ciclistica. Al via 175 corridori, pronti a darsi battaglia nei 299 chilometri previsti. L’anno scorso fu Wout Van Aert a imporsi sul traguardo di via Roma, in una corsa condizionata dalle restrizioni anti-Covid nella riviera ligure. Quest’anno torna il percorso originario e lo spettacolo sarà assicurato. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale, fin dalle prime partenze, per non farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO Segui il LIVE a partire dalle ore 10 AGGIORNA LA DIRETTA 10.34 – Battistrada che sono a Pavia: il vantaggio è ora di 7’30” 10.23 – Cresce chilometro dopo chilometro il vantaggio della fuga, ora superiore ai 6 minuti 10.03 – ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) È il giorno della, prima classica Monumento della stagione ciclistica. Al via 175 corridori, pronti a darsi battaglia nei 299 chilometri previsti. L’anno scorso fu Wout Van Aert a imporsi sul traguardo di via Roma, in una corsa condizionata dalle restrizioni anti-Covid nella riviera ligure. Quest’anno torna il percorso originario e lo spettacolo sarà assicurato. Sportface vi racconterà tutta la corsa in tempo reale, fin dalle prime partenze, per non farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO Segui ila partire dalle ore 10 AGGIORNA LA10.34 – Battistrada che sono a Pavia: il vantaggio è ora di 7’30” 10.23 – Cresce chilometro dopo chilometro il vantaggio della fuga, ora superiore ai 6 minuti 10.03 – ...

