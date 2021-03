LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: si forma la fuga giusta, otto corridori al comando (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 280 chilometri al traguardo. 10.19 Sono ufficialmente otto gli uomini al comando. Tagliani è riuscito nel suo lungo inseguimento. 10.17 Davanti rallentano, sta per rientrare Tagliani. 10.15 I sette all’attacco: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 10.13 Plotone totalmente rilassato. 10.10 Gruppo già staccato di circa 2?, Tagliani può rientrare sui sette al comando. 10.08 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli – Sidermec) in solitaria sta provando ad inseguire. 10.06 Dal gruppo è partito un altro corridore, dell’Androni Sidermec. Sette al comando, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 280 chilometri al traguardo. 10.19 Sono ufficialmentegli uomini al. Tagliani è riuscito nel suo lungo inseguimento. 10.17 Davanti rallentano, sta per rientrare Tagliani. 10.15 I sette all’attacco: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 10.13 Plotone totalmente rilassato. 10.10 Gruppo già staccato di circa 2?, Tagliani può rientrare sui sette al. 10.08 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli – Sidermec) in solitaria sta provando ad inseguire. 10.06 Dal gruppo è partito un altro corridore, dell’Androni Sidermec. Sette al, ...

