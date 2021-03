LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: ritmo altissimo. Il gruppo si porta a 2’10” dagli otto fuggitivi (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Per il piemontese sarà difficile riprendere la coda del gruppetto degli attaccanti. 15.20 Il primo a staccarsi dal gruppo dei fuggitivi è stato Mattia Viel dell’Androni-Sidermec. 15.17 Il plotone tiene un ritmo altissimo e si riporta a 2’10” dagli otto fuggitivi. 15.14 Ci siamo: il gruppo sta attraversando Albenga. Si entra nella storia della Milano-Sanremo con il Capo Mele. 15.11 Mancano poco meno di 10 km all’inizio di Capo Mele, poi in rapida successione Capo Cervo e Capo Berte. Prima della Cipressa e del Poggio, le due asperità finali. 15.09 Al comando della corsa, ricordiamo, ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Per il piemontese sarà difficile riprendere la coda del gruppetto degli attaccanti. 15.20 Il primo a staccarsi daldeiè stato Mattia Viel dell’Androni-Sidermec. 15.17 Il plotone tiene une si ri. 15.14 Ci siamo: ilsta attraversando Albenga. Si entra nella storia dellacon il Capo Mele. 15.11 Mancano poco meno di 10 km all’inizio di Capo Mele, poi in rapida successione Capo Cervo e Capo Berte. Prima della Cipressa e del Poggio, le due asperità finali. 15.09 Al comando della corsa, ricordiamo, ci sono ...

