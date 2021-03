LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: Jumbo-Visma dominante sulla Cipressa, si stacca Bettiol (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Filippo Ganna sta faticando, rimanendo però con orgoglio in terza posizione. Oomen sta andando come un motorino. 1 km alla vetta della Cipressa. 16.08 Si stacca Alberto Bettiol, peccato. Ha finito la benzina. 16.07 Sam Oomen (Jumbo-Visma) sta davvero imponendo un ritmo indiavolato sulla Cipressa. Impossibile scattare…Alla sua ruota c’è il capitano Van Aert. 16.06 Ripreso anche Van der Hoorn, gruppo compatto! 16.04 Bene Filippo Ganna nelle prime posizioni. Anche se sta digrignando i denti. 16.04 Ripreso Conci. Resta davanti Van der Hoorne con pochi metri di vantaggio su Tonelli, poi il gruppo a 13?. 16.03 La Jumbo-Visma mantiene un ritmo elevato, nessuno ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09 Filippo Ganna sta faticando, rimanendo però con orgoglio in terza posizione. Oomen sta andando come un motorino. 1 km alla vetta della. 16.08 SiAlberto, peccato. Ha finito la benzina. 16.07 Sam Oomen () sta davvero imponendo un ritmo indiavolato. Impossibile scattare…Alla sua ruota c’è il capitano Van Aert. 16.06 Ripreso anche Van der Hoorn, gruppo compatto! 16.04 Bene Filippo Ganna nelle prime posizioni. Anche se sta digrignando i denti. 16.04 Ripreso Conci. Resta davanti Van der Hoorne con pochi metri di vantaggio su Tonelli, poi il gruppo a 13?. 16.03 Lamantiene un ritmo elevato, nessuno ...

giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - giroditalia : ??La corsa entra nel vivo! Il gruppo sta per affrontare la Cipressa. Segui la diretta degli ultimi entusiasmanti km… - Milano_Sanremo : ?? Cipressa andata, prossima fermata: il Poggio! ?? Cipressa has gone, next stop: Poggio! ?? Live:… - fredbreizh35 : RT @giroditalia: ??La corsa entra nel vivo! Il gruppo sta per affrontare la Cipressa. Segui la diretta degli ultimi entusiasmanti km della @… - Milano_Sanremo : ?????Gruppo compatto ????? ?? 24 km ?? Live: -