LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: iniziata la gara! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Dal gruppo è partito un altro corridore, dell’Androni Sidermec. Sette al comando, un uomo all’inseguimento e il gruppo che si rialza. 10.04 Sette corridori sono riusciti ad avvantaggiarsi. 10.02 Si avvantaggia l’azzurro Andrea Peron (Team Novo Nordisk). 10.00 Tanti corridori vogliono andare in fuga. Velocità altissime. 9.58 Chilometro 0! Si parte! 9.54 Prosegue il lungo tratto di trasferimento. 9.50 Un poker d’assi per la Milano-Sanremo: Aces Poker.#MilanoSanremo pic.twitter.com/cGuu2zUl1k — Milano Sanremo (@Milano Sanremo) March 20, 2021 9.46 Ci si dirige verso il chilometro 0, purtroppo si sente la mancanza del pubblico. 9.43 Il detentore del ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Dal gruppo è partito un altro corridore, dell’Androni Sidermec. Sette al comando, un uomo all’inseguimento e il gruppo che si rialza. 10.04 Sette corridori sono riusciti ad avvantaggiarsi. 10.02 Si avvantaggia l’azzurro Andrea Peron (Team Novo Nordisk). 10.00 Tanti corridori vogliono andare in fuga. Velocità altissime. 9.58 Chilometro 0! Si parte! 9.54 Prosegue il lungo tratto di trasferimento. 9.50 Un poker d’assi per la: Aces Poker.#pic.twitter.com/cGuu2zUl1k —(@) March 20,9.46 Ci si dirige verso il chilometro 0, purtroppo si sente la mancanza del pubblico. 9.43 Il detentore del ...

