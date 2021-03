LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: il vantaggio degli otto fuggitivi scende a 5’10”. Ritmo in gruppo molto alto (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 13.19 Il gruppo continua l’inseguimento tenendo un Ritmo molto alto: ai 155 km dal traguardo i fuggitivi conservano 4’50” di vantaggio. 13.16 Gli attaccanti si avvicinano alla scalata di Colle del Giovo. 13.13 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 5’10”. 13.09 Le immagini dei fuggitivi che continuano a fare la propria ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Ricordiamo i nomibattistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 13.19 Ilcontinua l’inseguimento tenendo un: ai 155 km dal traguardo iconservano 4’50” di. 13.16 Gli attaccanti si avvicinano alla scalata di Colle del Giovo. 13.13 Ildeiè sceso a”. 13.09 Le immagini deiche continuano a fare la propria ...

