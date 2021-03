LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: il gruppo continua l’inseguimento degli otto fuggitivi che conservano 4’20” di vantaggio (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Il vantaggio degli otto fuggitivi è di 4’20” a 130 km dal traguardo. 13.55 La gara è a Sassello, in provincia di Savona, 133 km al termine. 13.51 La situazione di corsa si è stabilizzata. Il plotone tiene i fuggitivi a 4’30”, quando mancano 135 km al traguardo. 13.47 La Milano-Sanremo arriva in Liguria. Benvenuti in Liguria! Welcome to Liguria!#MilanoSanremo powered by @RegLiguria pic.twitter.com/KMfeoNtBR2 — Milano Sanremo (@Milano Sanremo) March 20, 2021 13.43 In testa al plotone Senne Leysen (Alpecin-Fenix), Paul Martens (Jumbo-Visma) e Tim ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Ilè di” a 130 km dal traguardo. 13.55 La gara è a Sassello, in provincia di Savona, 133 km al termine. 13.51 La situazione di corsa si è stabilizzata. Il plotone tiene ia 4’30”, quando mancano 135 km al traguardo. 13.47 Laarriva in Liguria. Benvenuti in Liguria! Welcome to Liguria!#powered by @RegLiguria pic.twitter.com/KMfeoNtBR2 —(@) March 20,13.43 In testa al plotone Senne Leysen (Alpecin-Fenix), Paul Martens (Jumbo-Visma) e Tim ...

