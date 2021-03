LIVE – Italia-Kosovo: pallamano femminile qualificazioni Mondiali 2021 (DIRETTA) (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionale femminile di pallamano sogna e vuole i playoff per le qualificazioni dei Mondiali 2021. L’Italia affronta il Kosovo, si comincia alle ore 18:00, nella prima delle due partite del gironcino: con un successo le azzurre sarebbero già certe di volare ai play-off visto che passano due delle tre squadre di ogni gironcino. L’Austria nella giornata di ieri ha sconfitto il Kosovo. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e la DIRETTA scritta su Sportface.it per non perderti nulla della partita. AGGIORNA LA DIRETTA ………………………………. Italia – Kosovo (ORE 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionaledisogna e vuole i playoff per ledei. L’affronta il, si comincia alle ore 18:00, nella prima delle due partite del gironcino: con un successo le azzurre sarebbero già certe di volare ai play-off visto che passano due delle tre squadre di ogni gironcino. L’Austria nella giornata di ieri ha sconfitto il. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e lascritta su Sportface.it per non perderti nulla della partita. AGGIORNA LA……………………………….(ORE 18:00) SportFace.

