LIVE – Italia-Kosovo 5-4: pallamano femminile qualificazioni Mondiali 2021 (DIRETTA) (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionale femminile di pallamano sogna e vuole i playoff per le qualificazioni dei Mondiali 2021. L’Italia affronta il Kosovo, si comincia alle ore 18:00, nella prima delle due partite del gironcino: con un successo le azzurre sarebbero già certe di volare ai play-off visto che passano due delle tre squadre di ogni gironcino. L’Austria nella giornata di ieri ha sconfitto il Kosovo. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e la DIRETTA scritta su Sportface.it per non perderti nulla della partita. AGGIORNA LA DIRETTA ………………………………. Italia – Kosovo 5-4 12? – Dalla Costa! Gran gol e parziale di 3-0 per l’Italia che torna in vantaggio 11? – Aliu stavolta sbaglia il rigore, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionaledisogna e vuole i playoff per ledei. L’affronta il, si comincia alle ore 18:00, nella prima delle due partite del gironcino: con un successo le azzurre sarebbero già certe di volare ai play-off visto che passano due delle tre squadre di ogni gironcino. L’Austria nella giornata di ieri ha sconfitto il. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e lascritta su Sportface.it per non perderti nulla della partita. AGGIORNA LA……………………………….5-4 12? – Dalla Costa! Gran gol e parziale di 3-0 per l’che torna in vantaggio 11? – Aliu stavolta sbaglia il rigore, ...

