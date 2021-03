LIVE Francia-Galles, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i Dragoni si giocano il trofeo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Galles, sfida decisiva per il titolo di campione del Sei Nazioni 2021. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Galles, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby. Allo Stade de France di Parigi va in scena una sorta di finale: in caso di vittoria il Galles si porterebbe a casa il trofeo con annesso il Grande Slam (verrebbe bissato quello del 2019), a prescindere dal margine di vantaggio. Stesso discorso in caso di parità: anche in questo caso la vittoria finale ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida decisiva per il titolo di campione del Sei2021. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per l’ultima giornata del Sei2021 di. Allo Stade de France di Parigi va in scena una sorta di finale: in caso di vittoria ilsi porterebbe a casa ilcon annesso il Grande Slam (verrebbe bissato quello del 2019), a prescindere dal margine di vantaggio. Stesso discorso in caso di parità: anche in questo caso la vittoria finale ...

Advertising

emergency_live : Francia: stop Astrazeneca sotto 55 anni. Locatelli: “Non applicheremo questo divieto” - hubruzzo_ : ?? Live Tweet - THE GREEN FACTORY - Day 2 ?? #PaoloAnselmo Presidente IBAN: 'L'#engineeringinvesting in Italia nel 2… - fanpage : Come funzionerà il nuovo lockdown in vigore da oggi in Francia #19marzo - VivMilano : RT @Federscherma: #Budapest - Coppa del Mondo Sciabola Femminile a squadre. AZZURRE IN SEMIFINALE (battute ai quarti le ungheresi per 45-3… - VivMilano : RT @Federscherma: #Budapest - Coppa del Mondo Sciabola Femminile a squadre. ???? ITALIA IN FINALEEEE ?? Battuta in semifinale la Francia per… -