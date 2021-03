LIVE Francia-Galles, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: allo Stade de France va in scena una “finale” (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Partita vitale per l’esito della competizione allo Stade de France di Parigi: la Francia deve ottenere una vittoria con almeno quattro punti di differenza rispetto ai Gallesi per rimanere ancora in lizza per il successo finale e giocarsi tutte le chance nel recupero di venerdì prossimo con la Scozia. Galles che con una vittoria, un pareggio o una sconfitta con punteggi di tre punti inferiori agli avversari, otterrebbe la matematica certezza di titolo. 20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Galles, sfida decisiva per il titolo di campione del Sei Nazioni 2021. Buonasera ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Partita vitale per l’esito della competizionededi Parigi: ladeve ottenere una vittoria con almeno quattro punti di differenza rispetto aii per rimanere ancora in lizza per il successoe giocarsi tutte le chance nel recupero di venerdì prossimo con la Scozia.che con una vittoria, un pareggio o una sconfitta con punteggi di tre punti inferiori agli avversari, otterrebbe la matematica certezza di titolo. 20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida decisiva per il titolo di campione del Sei2021. Buonasera ...

Advertising

emergency_live : Francia: stop Astrazeneca sotto 55 anni. Locatelli: “Non applicheremo questo divieto” - hubruzzo_ : ?? Live Tweet - THE GREEN FACTORY - Day 2 ?? #PaoloAnselmo Presidente IBAN: 'L'#engineeringinvesting in Italia nel 2… - fanpage : Come funzionerà il nuovo lockdown in vigore da oggi in Francia #19marzo - VivMilano : RT @Federscherma: #Budapest - Coppa del Mondo Sciabola Femminile a squadre. AZZURRE IN SEMIFINALE (battute ai quarti le ungheresi per 45-3… - VivMilano : RT @Federscherma: #Budapest - Coppa del Mondo Sciabola Femminile a squadre. ???? ITALIA IN FINALEEEE ?? Battuta in semifinale la Francia per… -