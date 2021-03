LIVE Francia-Galles 27-30, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Grande Slam appeso ad un filo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? DULIINNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!! LA Francia SORPASSA IL Galles IN EXTREMIS! NON ARRIVA IL Grande Slam PER IL Galles! 81? Finale concitato: una meta francese potrebbe cambiare la storia del torneo. 80? Ultima possibilità per la Francia che va in rimessa laterale. 79? Grande Slam del Galles ora appeso a un filo. Attacca la Francia, ma gli ospiti provano l’uscita. 78? Azione dirompente dei padroni di casa che riescono con Grande determinazione e perseveranza a trovare il varco con Ollivon. Trasforma Ntamack: 30-27. 77? META Francia! SFONDA IL CAPITANO OLLIVON! 30-25 IN FAVORE DEL ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? DULIINNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!! LASORPASSA ILIN EXTREMIS! NON ARRIVA ILPER IL! 81? Finale concitato: una meta francese potrebbe cambiare la storia del torneo. 80? Ultima possibilità per lache va in rimessa laterale. 79?deloraa un. Attacca la, ma gli ospiti provano l’uscita. 78? Azione dirompente dei padroni di casa che riescono condeterminazione e perseveranza a trovare il varco con Ollivon. Trasforma Ntamack: 30-27. 77? META! SFONDA IL CAPITANO OLLIVON! 30-25 IN FAVORE DEL ...

zazoomblog : LIVE Francia-Galles 17-20 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: comincia il secondo tempo - #Francia-Galles #17-20… - zazoomblog : LIVE Francia-Galles 17-17 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: comincia il secondo tempo - #Francia-Galles #17-17 #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Francia-Galles 17-17 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: grande equilibrio a Parigi - #Francia-Galles #17-17… - zazoomblog : LIVE Francia-Galles 7-0 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: partenza bomba dei transalpini - #Francia-Galles #Nazioni… - emergency_live : Francia: stop Astrazeneca sotto 55 anni. Locatelli: “Non applicheremo questo divieto” -